Аллегрова отсудила 13 млн у жены обманувшего ее застройщика

В 2014 году Ирина Аллегрова, которая старается дистанцироваться от скандалов и сплетен, лишилась огромной суммы денег. Тогда певица вложила 10 миллионов в строительство загородного дома в Милорадове, а работы по возведению особняка поручила бизнесмену Владимиру Денисову.

Когда же певица поняла, что по истечении нескольких месяцев строительство так и не началось, она решила вернуть потраченные средства. Однако в дело вмешалась трагедия: Владимир Денисов умер, а его жена заявила, что не имеет возможность выплатить долг.

И вот, спустя четыре года суд обязал вдову застройщика, обманувшего Аллегрову, вернуть звезде порядка 14-ти миллионов рублей.



Ирина Аллегрова

Однако супруга покойного осталась крайне недовольна подобным решением, ведь она является инвалидом и пенсионером, поэтому считает, что не должна платить такие огромные суммы.

«Я пенсионер, на моих плечах дочь — инвалид второй группы. Они заблокировали полностью мою пенсионную карту. Я не могу жить, покупать лекарства. У меня вообще нет денег», — рассказала Денисова.

Сама Аллегрова не комментирует сложившуюся ситуацию. Поклонники же артистки считают, что она имеет право взыскать потраченные деньги за работу, которую так и не выполнил недобросовестный застройщик.

Адвокаты вдовы Владимира Денисова были удивлены решением суда, ведь они считали, что правда находится на их стороне. Несмотря на то, что представители Аллегровой смогли предоставить целый спектр документов, подтверждающих легитимность их обвинений, оппоненты все равно подумывают над апелляцией.

«Пенсионерка, инвалид второй группы, как может погасить долг, если у нее только пенсия и имущество, на которые наложен арест? Есть нежилое помещение, она его тоже продать не может, потому что на него также наложено обременение», — подчеркнул адвокат Денисовой.

Теперь у скандального дела может быть два пути: либо представители вдовы застройщика подадут апелляцию, либо имущество Денисовой будет выставлено на торги. Помимо десяти миллионов, которые Аллегрова заплатила за строительство дома, ее оппоненты должны выплатить проценты в размере 750 тысяч рублей, а также судебные издержки, пишет «Стархит».