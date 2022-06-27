Новые песни Ирины Аллегровой зрители слушать не хотят

Фрагмент записи с концерта разместила у себя в соцсети поэтесса Лариса Рубальская. Судя по видео, Аллегрова пыталась объясниться с публикой, но люди не слушали ее, а скандировали название песни «Угонщица».

Тогда со словами «Пожалуй, я уйду» Ирина Аллегрова ушла со сцены и оборвала концерт.



Ирина Аллегрова





Обсуждая происшедшее в соцсетях, поклонники отмечают что в последнее время Ирина Аллегрова ездит в туры только с новым репертуаром, а старые шлягеры петь отказывается.

«Были на одном из концертов, так певица сразу сказала, что старые песни петь не будет, а кому их надо послушать идите в караоке! Новый её репертуар за душу не взял!»