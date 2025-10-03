Ирина Аллегрова спела «У окна»

Ранее 24 сентября в том же «Зарядье» прозвучала премьера восстановленного хорового произведения «...

Еще одна премьера неизвестного произведения Григория Свиридова случилась в зале «Зарядье» на...

По данным книжной сети «Читай-город — Буквоед», маркетплейсов Ozon и Wildberries, доля редакции «...

АСТ нонфикшн объявил о запуске нового издательского проекта «Кладезь. Музыка». Теперь под одним...

Алсу присоединилась к звездному составу четверного сезона музыкального шоу «Битва поколений» на...

Певица Алсу рассказала на «Авторадио» о творческом эксперименте в новом сезоне музыкального шоу «...

Альбом состоит из 12 композиций, вдохновленных древним башкирским эпосом о легендарном герое. Кроме...

В него вошли 12 песен, включая дуэт с Сабриной Карпентер на заглавном треке «The Life of a Showgirl...

В клипе певица окунает зрителя в атмосферу разрушенного провинциального городка тех времен....

В альбом вошли 12 редких песен группы в обновленном звучании (обозначенном как 2025), среди которых...

Мэрайя Кэри подтвердила, что записала секретную песню с Майклом Джексоном, но она может так и не...