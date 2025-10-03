Ирина Аллегрова спела «У окна»

Цифровой релиз сингла осуществил лейбл S & P Digital.
«Она сидела у окна, а он вошёл в ее вагон. "Женат", - подумала она. "Лет 35", - подумал он», - поет Ирина Аллегрова.
В качестве проигрыша использована мелодия «Вальс-Бостон» Александра Розенбаума.
«Дело в том, что существует творческая влюбленность. Она немножко другая, как дружба. Вот когда он на сцене, я его люблю! Если не будет этой искры в глазах между автором и исполнителем, а особенно между композитором и певицей, ничего не получится. У меня она была и есть», — ответила Аллегрова о ее отношениях с Игорем Крутым.