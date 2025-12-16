«Все началось со скандала»: Катя Iowa рассказала о дерзких коллаборациях

Катя Iowa раскрыла историю появления новогоднего трека «Чудеса» и призналась: коллаборация с популярным музыкальным персонажем – «токсичным ансамблем лягухо» – родилась из серьезного конфликта, который чуть не дошел до реальных судебных разбирательств.



Катя Iowa призналась - трек «Чудеса» родился из конфликта

Все началось с домашнего видео певицы. Ее сын Лев, которому скоро исполнится три года, использовал игрушку-лягушку весьма своеобразным образом – для снятия стресса перед сном.

«Когда сын засыпает, ему нужно выбивать энергию. В общем, он кулаками ее месит и успокаивается, сбрасывает на ней тестостерон. Я стала это снимать, как он откусывает ей глаза, и вывесила видео в Сеть», – рассказала Катя в эфире «Авторадио».

Реакция не заставила себя ждать. Руководитель проекта «лягухо» обвинил артистку в нарушении авторских прав, так как в кадре фигурировал его персонаж. Начались серьезные бодания, которые грозили перерасти в судебный процесс. Однако конфликт удалось уладить творческим путем: вместо денежной компенсации стороны договорились сделать совместный клип и песню.



Певица стала впускать в свое творчество необычных людей

«Они просто дерзкие, молодцы, обожаю! Написали крутую песню, мне понравилось, я "переобулась"... Я как раз сейчас стала впускать в свое творчество странных, необычных, интересных людей. Это не всегда удобные артисты. Сначала конфликт, бодание, но потом вы рождаете что-то интересное», – философски заметила Iowa.

В эфире шоу «Мурзилки Live» артисты обсудили и вечную тему новогодних традиций. По мнению Iowa, выпускать новую музыку под Новый год – большой риск, так как аудитория привыкла к ностальгии.

«Все боятся придумывать что-то новое, потому что мы хотим смотреть старые фильмы, делать одни и те же салаты, вспоминать. Это всегда что-то семейное. Очень страшно сделать что-то новое, потому что, возможно, это не примут. Но мы рискнули сделать песню "Чудеса", чтобы было волшебство реальное», – рассказала певица.

Кульминацией вечера стала премьера совместного трека Iowa и Ксении Минаевой «Сильная». Как выяснилось в студии «Авторадио», этот дуэт созревал годами. Ксения Минаева призналась, что долгое время буквально преследовала свою будущую напарницу взглядом на различных мероприятиях, но робела подойти.

«Сначала я за ней долго следила, в бинокль. Она пряталась. Много было ситуаций, где я видела Катю вот так вот – рядышком. Смотрю на нее и слова сказать не могу. Но я прям чувствовала, что это мой человек», – улыбаясь, рассказала Минаева.

Симпатия оказалась взаимной, хотя артистки и не общались лично. Катя Iowa рассказала ведущим «Авторадио», как впервые увидела выступление Минаевой в интернете и была поражена её энергетикой.

«Я увидела твое выступление и обалдела. Ты пела мужскую песню, и все в жюри просто с открытыми ртами сидели. Я увидела этот маленький кусочек в интернете и просто выпала – какая ты мощная!» – не скупилась на комплименты Iowa.



Ксения Минаева долго мечтала о дуэте с Iowa

Спустя годы, когда Ксения стала заметной фигурой в шоу-бизнесе, Катя сама передала ей привет, что едва не довело молодую артистку до обморока от счастья. Теперь их творческий союз скреплен треком «Сильная».



Творческий союз Минаевой и Iowa скреплен треком «Сильная»

Для Ксении Минаевой уходящий 2025-й стал годом коллабораций. В эфире «Мурзилки Live» она не только спела с Iowa и исполнила свой сольный хит «Золото», но и анонсировала новые работы. После дуэта с Бьянкой певица готовит сюрприз с группой Uma2rman.