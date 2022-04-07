Iowa выпустила клип про «Знаки»

В среднетемповой балладе, сочиненной самой Катей Иванчиковой, речь идет о преодолении проблем в отношениях и поиске «знаков» для верного их решения.

Режиссер клипа Иван Трояновский снял размыто-романтичное видео, в которое включил кадры с квартирника, устроенного группой в Санкт-Петербурге.







Катя Иванчикова

«Разочаровываясь, в отчаянии, не знаем на что или кого опереться? На самом деле, самый сложный, непроходимый лабиринт находится у нас в груди. Но в этом лабиринте нужно отыскать сердце и тогда оно подскажет, что опереться нужно на него, и это самое правильное. И иногда, принимая важные решения, нужно делать, вопреки здравому смыслу, не головой, а сердцем, действуя из любви», - говорит Катя Иванчикова.