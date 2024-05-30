Катя Iowa привезла на премьеру кровать и устроила полный «Кусь»

Для этого им пришлось привезти с собой кровать и установить ее прямо в студии шоу «Мурзилки Live». Такой эксперимент группа устроила впервые, призналась вокалистка Катя Иванчикова. На «Авторадио» тоже ничего подобного раньше не происходило.

«Песню «Кусь» я хочу посвятить всем психам, всем итальянским парочкам, которые заводятся с пол-оборота», – заявила Катя ведущим шоу.

Во время съемок видео с кроватью очень хотелось спать, призналась певица. Дело в том, что ее сыну Лёве чуть больше года, и он разбудил маму в четыре утра. Но видео в итоге получилось вовсе не сонным, а живым и эпатажным, как сама артистка.

«Мы с мужем, тоже Левой, придумали песню, когда сидели в студии уже месяц и начинали ругаться мощно, потому что по музыке не выходило и никто не хотел уступать. А потом мы просто сели мирно вечером и придумали трек – в полном согласии и понимании. Почему не может быть так всегда? Надо бы зафиксировать и запомнить этот момент», – рассказала Катя о том, как появился «Кусь».



Артистка сняла видео прямо в студии «Авторадио»

Разумеется, песня вышла очень личной. Вокалистка и ее муж, гитарист Iowa Леонид Терещенко, уже пели о личном в треке «Мои стихи, твоя гитара». И вот неожиданное продолжение.



Песня получилась очень личной

Реакция поклонников может быть разной, признала Катя, но она не боится экспериментов и рада любому отклику, кроме равнодушного.

«Хочу реакций! Плохая, хорошая – все равно. Давайте и хейт, и лайки – это супер!» – обратилась певица к слушателям.



Катя Iowa

После съемок видео Катя исполнила новый трек вживую на «Авторадио» уже без кровати, но от этого не менее экспрессивно. Прозвучит «Кусь» и на больших летних концертах группы – Iowa собирается выступить на открытых площадках в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

«Обожаю такие форматы, будем вместе встречать закат», – пригласила всех Катя Iowa.