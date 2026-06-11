Спустя 31 год Валерий Сюткин воссоединится с «Браво»

Валерий Сюткин в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о предстоящем воссоединении с группой «Браво». Событие состоится 20 июня в Москве. Артисты будут хэдлайнерами фестиваля Пикник Афиши.

«Последний концерт мы с «Браво» сыграли 31 год назад, — рассказал певец. — Организаторы Пикника Афиши предложили нам сыграть вместе на одной сцене. Я позвонил ребятам, они не увидели в предложении никаких антагонизмов. Это будет полноценный часовой сет с самыми ударными песнями. Сейчас решаем, какие лучше исполнить, чтобы поклонникам рок-н-ролла устроить праздник».



Валерий Сюткин

Валерий Сюткин, кроме прочего, не исключил вероятности дальнейшего сотрудничества с коллективом.

«На приглашения группы «Браво» к совместным концертам всегда отвечал согласием, никогда не капризничал, потому что это уважение к той пятилетке, которая помогла мне выработать собственный стиль», — сказал он.

Он также подтвердил, что никогда не запрещал «Браво» исполнять совместно написанные песни.

«Мы старались с уважением относиться друг к другу. Если какая-то ревность и была, то стимулирующая. Знаете, как белая зависть к новым работам. Песни же — как дети, как их можно делить. Я никогда не запрещал «Браво» исполнять их. Более того, никогда ничего от них не требовал. Российское авторское общество выполняет свою работу. Я дал полное право «Браво» распоряжаться материалом, как они считают нужным».

Валерий Сюткин вспомнил о первой «раскрутке» группы «Браво» в телепрограмме «Взгляд».

«Я приятельствовал со всеми ребятами из «ВИДа». Они очень нам помогли, надо сказать еще раз им спасибо. Песни «Браво» им понравились, и ставя нас в эфир программы «Взгляд», они сделали нас известными на всю страну. Но первый успех можно было и растерять. Мой главный девиз: проявил себя — закрепи. Я всегда говорю это молодым коллегам. Вот если бы после удачи с песней «Вася» мы бы не выдали более десятка хитов, то вряд ли у «Браво» была бы такая известность. У нас была ударная пятилетка. Это и есть — закрепили».