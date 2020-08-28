Валерий Сюткин не хочет интеллекта, а хочет колдовства

В репертуаре певца это уже вторая песня на стихи Гуцериева. На первую — «Осень — кошка в рыжих сапогах» в 2018 году режиссёром Тиной Баркалая был снят ироничный видеоклип, а сама песня стала одной из самых часто звучащих в российском радиоэфире. Новая работа — ожидаемое продолжение сотрудничества певца и поэта.

«Надеюсь, наша песня не пройдёт мимо слушателя. Её ключевая строчка «Не хочу твоего интеллекта — хочу твоего колдовства» понятна каждому мужчине на этой планете. Ведь любовь — это колдовство. И так хочется в него окунуться с головой…», — признаётся Валерий Сюткин.

Сторонится любовь человека,Если сердце не ждёт волшебства.Не хочу, не хочу твоего интеллекта —Хочу твоего колдовства.



Валерий Сюткин

Автор музыки Андрей Мисин придал композиции лёгкую джазовую направленность. В активе композитора несколько совместных работ с Михаилом Гуцериевым. Среди самых громких: «Я скучаю по нам по прежним» в исполнении Григория Лепса и «Судьба» Лолиты Милявской.

«Мне очень комфортно работается с Михаилом Сафарбековичем, потому что его поэзия вдохновляет, — рассказывает композитор, — Что касается нашей новой работы «Хочу твоего колдовства» — музыка пришла ко мне ровно после первого прочтения стихотворения и через три минуты песня была готова. Слова в песне умные, лёгкие, светлые… Мудрствовать с музыкой было не надо».

За несколько дней до премьеры в Москве прошли съёмки видео на песню «Хочу твоего колдовства». Режиссёрская команда Валентина Гросу и сам Валерий Сюткин представят результаты своих трудов уже в конце сентября.