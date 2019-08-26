Шнур вошел в жюри «Голоса»

Ими станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщается в твиттере телешоу.

Премьера сезона ожидается осенью. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек допустили к участию в "слепых прослушиваниях".

"По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа", - цитирует пресс-служба продюсера "Голоса" Юрия Аксюту.

Меладзе, по его словам, мастер создания отечественной поп-музыки, Шнуров будет отвечать за рок-н-ролл, Гагарину продюсер назвал поп-дивой, а Сюткина отметил как исполнителя, который "уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом".

Финал предыдущего сезона был показан в январе 2019 года, победителем проекта стал Петр Захаров.