Валерия повредила ногу на съемках «Голос 60+»

Об этом рассказал в инстаграме ее муж продюсер Иосиф Пригожин.

"Вот и оставляй ее одну. Как можно сидя в кресле жюри умудрится пораниться?", - написал Пригожин.

Певица и продюсер пока не прокомментировали, что стало причиной травмы. Но подписчики в инстаграме предположили, что во всем виноваты домашние тапочки, в которых певица отправилась на съемку, о чем она рассказала в сторис инстаграм. Другая версия, что все произошло из-за безответственности организаторов: "нужно было объяснить, как правильно пользоваться этим злополучным креслом".



Валерия

Шоу "Голос 60+" стартует на Первом канале в сентябре. Вместе с Валерией возрастных участников будут оценивать Пелагея, Михаил Боярский и Лев Лещенко.