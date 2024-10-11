Иосиф Пригожин: Валерия будет завершать карьеру певицы

Планируется, что пластинка, сделанная с помощью сына Валерии, увидит свет весной следующего года, 17 апреля.
Пригожин поделился, что уход со сцены певицы Валерии планировался еще в период пандемии коронавируса. Однако тогда Максим Фадеев предложил им интересный проект, который дал им импульс, пишет Пятый канал.
«Это очень непросто. Это очень тяжело. Поэтому работать с альбомами, с соавторами сегодня очень сложно. У всего есть свое начало и свой конец. И я думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде», - заявил Иосиф Пригожин.
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