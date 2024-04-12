Валерия и Миша Марвин воспели женскую силу в «Ты свободна»

«С Мишей мы познакомились на проекте Первого канала «Неформат», где впервые спели вместе и поняли, что наши голоса просто идеально сочетаются. Вообще, очень талантливый человек—музыкант, автор, певец, он-то и написал потрясающую песню, которую мы спели дуэтом», - рассказала Валерия в своих соцсетях.
«Спасибо шоу «Неформат» за то, что этот дуэт случился. Кто смотрел выпуск с нами, знает, что именно там мы договорились поработать вместе. Для меня огромная честь работать с такой легендарной и талантливой артисткой. И быть автором нашей совместной песни. Верю, что вы оцените эту песню. И что она откликнется многим девушкам. Вдохновит вас и даст вам веру в собственную силу», - отозвался Миша Марвин.
Релиз трека состоялся на лейбле VK Records.
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