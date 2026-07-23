Victoria Monét танцует в «Reach Out»

«Reach Out» - новый сингл, спродюсированный её постоянными соавторами Kaytranada и D'Mile, со второго студийного альбома "Frequency Of Love", который выйдет 2 октября 2026 года. К нему приложен зажигательный музыкальный видеоклип с элегантными танцовщицами, отплясывающими в стиле вог. Клип снят Дэйвом Майерсом, хореографию поставил Шон Бэнкхед.

«Я так благодарна всем, кто принимал участие в создании этого произведения искусства!! Я бы не смогла сделать это без каждого из вас», — написала Моне, отмечая выход видео.



Victoria Monét

Альбом будет включать 22 трека, в том числе "Let Me" и "Reach Out". Этот проект является продолжением получившего премию Грэмми прорывного альбома "Jaguar II".

Анонс альбома Frequency of Love состоялся на фоне продолжающегося роста популярности Моне. Ее недавний сингл «Let Me» в июне занял первое место в чарте Billboard Adult R&B Airplay.

Frequency of Love — первый полноформатный студийный альбом Моне после Jaguar II и Jaguar II: Deluxe, проектов, подаривших хиты, такие как «On My Mama» и «Smoke». Jaguar II принес Моне первые премии «Грэмми» в номинациях «Лучший R&B-альбом», «Лучший новый исполнитель» и «Лучший звукозаписывающий альбом (неклассическая музыка)» на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2024 году .

Этим летом Моне отправилась в европейское турне с Андерсоном .Пааком под псевдонимом DJ Pee .Wee, в рамках которого дуэт посетил Париж, Амстердам, Берлин и другие города.