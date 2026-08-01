Александр Добронравов рассказал «Чего хотят мужчины?»

Песня вышла накануне дня рождения Александра Добронравова, а авторами произведения выступили Дмитрий Солопов (композитор) и Антон Дорин (автор слов).

«Чего хотят мужчины? Ответить очень сложно. О ком и о чём песня – догадаться не сложно. Эту песню я посвящаю, в первую очередь, всем прекрасным женщинам, чтобы они чувствовали более тонко мужскую душу. Настоящие мужчины всегда рядом, надо только разглядеть и, иногда, закрывать глаза на маленькие мужские слабости. Спасибо авторам песни Дмитрию Солопову и Антону Дорину – это моя команда, которая меня чувствует, поддерживает и понимает, они мне сделали музыкальный подарок ко дню рождения. Эта песня всё-таки о любви. Всё ради неё», - рассказывает Александр Добронравов.



Александр Добронравов

Видео на песню «Чего хотят мужчины?» полностью создано с помощью нейросетей и современных технологий. В клипе показан увлекательный юмористический сюжет - пока главный герой спит и ему снятся сны о том, чего же хотят мужчины, в его доме любимый кот устроил погром. Сюжет прост: не надо увлекаться мечтами, надо жить здесь и сейчас, совершать поступки каждый день и быть героем наяву, а не во сне. Очень добрая и трогательная история воплощена Антоном Дориным и Эриком Льяновым.