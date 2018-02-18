Александр Добронравов: Угадать что-то с Аллой Пугачевой невозможно!

За свою жизнь певец, клавишник и композитор Александр Добронравов написал невероятное количество хитов, поработал как певец и музыкальный продюсер с целым сонмом звезд первого эшелона, однако и сам является исполнителем более чем звездным. Он не только автор общенародных хитов «Как упоительны в России вечера...» и «Добрый вечер», но и как сольный артист выпустил множество хитов - «Волчица», например.

- Александр, что ожидает зрителей, пришедших на концерт 7 марта в Вегас Сити Холл?

- В первую очередь, незабываемое время! Вообще надо сказать, что концерт 7 марта это своего рода компиляция разных песен за почти четыре десятилетия. Начиная с восьмидесятых и по сегодняшний день.

- Чем собираетесь удивлять зрителя?

- Живой звук, свет, новые образы, отточенная режиссура концерта. Много драйва, энергии и только качественная, проверенная временем музыка.

- Запланированы ли премьеры или это такой The Best к юбилею?

- Это своего рода и the best и абсолютные премьеры!

- За последний 2017 год у вас большая песенная удача - песня "На небе", которую исполнил Филипп Киркоров, завоевала многие песенные награды, в том числе "Золотой граммофон", "Песня года". Предполагали ли вы, что у песни будет столь удачная судьба?

- Если песню берёт в свой репертуар такой артист, как Филипп Киркоров, то у песни судьба уже определена. Трудно угадать, что конкретно понравится тому или иному исполнителю, важно, так сказать «попасть в артиста». У Филиппа три моих песни: например, песня «На небе» изначально делалась под Филиппа. Как только в мои руки попал этот текст Симона Осиашвили, я без тени сомнения увидел только Филиппа. В то же время, песня «Пять звёзд» в исполнении того же Филиппа была написана просто так. Ну, а третья ждёт своего часа.

- Каким образом к вам попадают тексты песен, и на какие вы сразу пишете песню?

- Через социальные сети, присылают на почту. Авторы, с которыми сотрудничаем много лет, бывает, и в смс присылают. Если я сразу чувствую и «вижу» текст, то сразу рождается мелодия, которая перерастает в демо и потом уже принимается решение: оставить себе эту песню или предложить кому-то.

- Присущи ли вам муки творчества?

- Присущи. Я такой же человек, как все. Уже полгода мучаю стихи Ларисы Архипенко. И уже песня написана, а все равно ищу совершенства. Такая же ситуация еще с одной сложной для меня песней на стихи Эдуарда Когана. Год вымучиваю, но чувствую, что получится в итоге глубокая песня. Но самое сложное - отказывать. Присылают тебе текст. И всё вроде бы в нём есть, но не твоё. Приходится отказывать. Порой обижаются даже именитые авторы.

- Недавно в вашем репертуаре появилась очень модная песня "Оставайся". Как родилась идея сделать её не в ключе "привычного" Александра Добронравова, а исполнить в молодежной манере?

- На самом деле, песня «Оставайся» на стихи Натальи Касимцевой была написана как раз в привычной для меня манере, но мой продюсер Антон Дорин предложил сделать нечто иное, что-то, что было ещё не испробовано. На почту прислали два текста, один из которых сразу же «запал», так и родилась песня. Ну, а стиль – почему бы не попробовать?

- К вопросу об авторах. Кого бы вы могли сейчас выделить из «молодых» авторов стихов?

- Уже вышеупомянутая Наталья Касимцева, на чьи стихи поют такие артисты, как Алла Пугачёва, Валерия, Наргиз Закирова, Григорий Лепс и многие другие; Евгений Рогов из Санкт-Петербурга, Гилман Фаизов, весьма популярная и «звёздная» Инна Рахманина из Тольятти. Все четверо и все абсолютно разные, с абсолютно разными взглядами, как на песни, так и на мир.

- С вашими привычными авторами работу не прекращаете?

- Нет, конечно. Все находятся в прекрасной рабочей форме, и Виктор Пеленягрэ, и Симон Осиашвили, Герман Витке, и Наталья Пляцковская из Америки присылает стихи, Лариса Рубальская, Сергей Каргашин. С Любовью Воропаевой недавно написал новую песню. Все живут, творят, хотят работать…

- Вы очень долгое время хотели написать песню для Аллы Пугачевой, показывали ей "Как упоительны в России вечера", был даже опыт с песней "Боже …", но песня так и не вышла в 1999 году. И вот сотрудничество состоялось. Как скоро мы сможем услышать новые песни?

- Насколько мне известно, Алла Борисовна как раз работает сейчас над новым материалом. Будем надеяться, что на её юбилейном концерте мы всё это услышим. Но надо сказать, что угадать с артистом такой величины, как Алла Борисовна – не представляется возможным. Что будет, когда это произойдёт, знает только она сама. Как и с песнями: были написаны ещё несколько песен специально для Аллы Пугачёвой, но в итоге в репертуар она взяла совсем другие.

- Не думали пригласить Аллу Пугачеву в юбилейный концерт?

- Пригласил. Как говорят, «надежда умирает последней».

- Для кого бы из современных исполнителей хотели бы написать песню?

- Мне позвонила как-то Лариса Рубальская и сказала: «а давай напишем песню для Ольги Бузовой?». Я не отказался. Жду текст. Несколько песен, которые бы могли подойти Ольге Бузовой, у меня есть, скоро предложу.

- Стоит ли ждать от Александра Добронравова в этом году сольный авторский альбом?

- Даст Бог, в этом году выпущу. Названия пока нет. Трудимся вовсю. Все песни написаны, многие записаны в студии. Самое главное, что в альбоме есть несколько неожиданных композиций и одна творческая удача. Такая песня у меня была в альбоме «Нежданно-Негаданно» на стихи Сергея Крылова «Ангел, 333», теперь и в новом альбоме будет такое произведение искусства.

- Несмотря на то, что весь репертуар вы себе пишите сам, у вас появилась песня "Жизнь не кончается" белорусского автора Германа Титова.

- Да. Мне прислали на почту готовую песню. На демо пел молодой автор Герман Титов. На протяжении 8 месяцев я думал. Не скажу, что с первого раза примерил ее на себя. А потом песне нашлось место в концертной программе, ей мы завершаем сейчас все концертные выступления. 7 марта в Вегас Сити Холле песня "Жизнь" тоже прозвучит, но для завершения я написал новую песню на стихи Гилмана Фаизова. Приходите.

- Александр, 2017 – 2018 годы у вас юбилейные. На сколько лет вы себя ощущаете?

- Совершенно не скрываю свой возраст. Мне 55. Прекрасный возраст. У меня четверо прекрасных детей. Дай Бог здоровья моим родителям. А на сколько ощущаю? (Смеется). На 54.