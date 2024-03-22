Александр Добронравов признался в любви жене

Музыка - Евгений Рогов, стихи - Антон Дорин. Режиссер клипа - Антон Дорин. Песня звучит как признание в любви своей жене и всем женщинам, всем жёнам, которые любят и верят в своих мужей, ждут и несут свою любовь через всю жизнь.

«Эту песню мне показали случайно. Я ехал в машине и с первого прослушивания понял - моя песня, моя тема и моя жена сразу влюбилась в эту песню. В течение года я попробовал несколько раз исполнить песню на своих концертах и увидел бурный приём у публики. Очень сложно написать простую песню о простых человеческих чувствах. “Я люблю свою жену” меня тронула прежде всего искренностью и простотой. А ещё этой песней я признаюсь в любви своей супруге Елене, нашей семье в этом году исполняется 23 года», - рассказывает Александр Добронравов.



Александр Добронравов с женой Еленой