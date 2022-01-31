Варвара и Александр Добронравов перезапустили «Безнадёгу»

Автором музыки является сам Александр Добронравов, автор слов - Лариса Рубальская. Премьера дуэта прозвучала в юбилейном концерте Ларисы Рубальской в Крокус Сити Холле 15 января 2022 года
«С Варварой мы дружим очень давно и мечтали записать что-то совместное. Так случилось, что мой хит 1990 года, за который я получил «Песню года», подошел нам, как нельзя кстати. Варвара влюбилась в «Безнадёгу». Мы нашли ту самую органику и в дуэте дополняем друг друга».
Несмотря на то, что «Безнадёге» исполнилось 32 года, актуальности она не теряет и по сей день. Композиция авторства Ларисы Рубальской и Александра Добронравова повествует о сложном периоде в жизни двух влюбленных, но у каждого слушателя, есть возможность примерить историю песни на себя с другой, своей стороны.
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