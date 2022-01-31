Варвара и Александр Добронравов перезапустили «Безнадёгу»

Варвара в день рождения испытала «Эйфорию» Этно-поп певица Варвара в день своего рождения выпустила сингл «Эйфория» (слушать песню). «Дарю вам ноты фантазии на позитив и хорошее летнее настроение! Лети, птичка! Ура! С днём рождения!» - прокомментировала песню Варвара.







В клипе певица появляется на фоне живописной природы. Музыка - Александр Груздев, стихи - Татьяна Рогозина.



Варвара





Варвара на тракторе расчистила дорогу Певица Варвара решила сама расчистить на тракторе лесную дорогу, чтобы привезти лекарства сыну. Сейчас в Тверской области отдыхает заслуженная артистка России певица Варвара. Вчера случилось ЧП. Дорогу в ее деревню размыло грязью. Машина проехать не смогла. Все деревенские трактористы находятся на праздниках и бухают. В итоге Варвара сама взяла трактор одного жителя и расчистила себе дорогу. Тем самым привезла лекарства своему старшему сыну, который заболел ангиной.



Варвара на тракторе ДТ 75



«Расчищали частную лесную дорогу неподалёку от Осташкова. Несколько деревенских трактористов...

Певица Варвара отказалась от интернета Почти месяц популярная этно-поп певица Варвара провела без глобальной сети, предпочтя ей уединение на природе в диком лесу. Варвара давно признается, что ее лучший источник вдохновения – природа. В своем загородном доме, который находится в диком лесу, за 500 км от Москвы, артистка восстанавливается после концертов и набирается энергии для будущих дел и проектов. Даже встречи с дикими животными – кабанами или медведями, не помеха отдыху.



Варвара



«Дикая природа, густой лес, пение птиц - все что нужно для отдыха», - говорит певица.



И добавляет, что в этом году последние дни лета и осень порадовали большим...

Варвара сняла клип «Разольётся река» Песня "Разольётся река" певицы Варвары появилась в радиоэфире весной этого года, а в начале лета прошли съёмки клипа (смотреть видео). Автором стихов песни является известная поэтесса Татьяна Рогозина, а авторами музыки - Игорь Логинов и Наталья Павлова. Режиссером клипа стал Антон Дорин, оператор Андрей Лебедянский.







Съёмки клипа проходили в Тульской области в Ишутинском городище на утесе реки Красивая Меча. «Это очень сильное энергетическое место», - делится своими впечатлениями певица Варвара. По рассказам местных жителей, а также краеведов и историков, много лет назад здесь находилось городское поселение скифов,...