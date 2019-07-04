Варвара выпустила арию Февронии отдельным треком

Впервые это произведение Варвара исполнила прошлой осенью в рамках музыкального спектакля «Лён» в театре Геликон Опера.

Арию Февронии можно отнести как к опере, так и к русскому народному творчеству – в работе над либретто Римский-Корсаков и поэт Владимир Бельский позаимствовали много из народного эпоса, в том числе из повести о Петре и Февронии Муромских. Сам праздник Петра и Февронии также берет свое начало в Муроме.



Варвара - Ария Февронии

- Эта опера сплела в себе множество различных сказаний, стихов, заговоров и других плодов русского народного творчества. Она несет в себе большую историческую ценность. Исполнять ее – огромная честь и гордость, - признается Варвара. – Ария Февронии стала частью спектакля «Лён», но также было решено выпустить ее отдельным синглом и дать ей новую жизнь. Такие произведения должны жить вечно! И я рада представить ее в преддверии светлого праздника, как День семьи, любви и верности.