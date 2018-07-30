Варвара узнала секрет итальянских сыроделов

В этот раз путешествие прошло в северном регионе Фриули-Венеция-Джулия. Поразил Варвару город искусств Спилимберго 13 века: немыслимой красоты собор Санта Мария Маджоре - произведение искусства, Дворец «Палаццо Дипинто» с завораживающими фресками Андреа Беллунелло… Городок Сан-Даниэле-дель-Фриули расположился прямо на холме у подножья Альп и больше похож на сказочный. Здесь артистке удалось попробовать самый модный продукт для гурманов - сыровяленную ветчину Prosciutto di San-Daniele. Примечательно, что в местных кафе другой еды нет, а ветчину подают исключительно с вином.

Но, пожалуй, главным местом, которое поразило Варвару, стала итальянская ферма по производству сыров, а также завод по изготовлению Просекко. Хозяйство раскинулось на 1200 гектаров земли и принадлежит двум графиням - семье Бергулучи. Самому роду Бергулучи более тысячи лет, и ферма – одно из самых крупных предприятий на севере Италии.



Варвара

- Мне очень понравился их подход. Все безумно красиво, чисто, качественно. Производство безотходное, включая эко энергию, - говорит Варвара. – Сыры, изготовляемые здесь - рикота, моцарелла ди Буффало, крещенцо очень быстро раскупаются в магазинах. На полях растет кукуруза, виноград, оливковые деревья. На ферме производят и мясо, которое идет на изготовление колбасы. И все потрясающего качества! А с недавних пор семья начала заниматься еще и виноделием.

Варвара долго наблюдала за работой сыроделов. Ведь, имея свое небольшое хозяйство, певица сама производит сыр на швейцарской закваске. Местные мастера даже позволили ей принять участие в изготовлении, а в процессе поделились главным секретом своих продуктов – это искренняя любовь к своему делу и верность традициям.

- Я с ними полностью согласна. Без любви невозможно ни одно дело! Италия в очередной раз меня поразила, удивила, восхитила, открыв свои новые стороны, новые пейзажи, вкусы, и подарив незабываемые впечатления! Я счастлива уже не первый год отмечать день рождения именно здесь, - добавляет артистка. - А посещение фермы заставило нас вновь задуматься о том, чтобы самим начать производить сыр для реализации – ранее такая идея у нас уже была, так как приготовленный нами сыр очень быстро расходился среди родственников и друзей.