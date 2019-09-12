Варвара сняла клип «Разольётся река»

Автором стихов песни является известная поэтесса Татьяна Рогозина, а авторами музыки - Игорь Логинов и Наталья Павлова. Режиссером клипа стал Антон Дорин, оператор Андрей Лебедянский.

Съёмки клипа проходили в Тульской области в Ишутинском городище на утесе реки Красивая Меча. «Это очень сильное энергетическое место», - делится своими впечатлениями певица Варвара. По рассказам местных жителей, а также краеведов и историков, много лет назад здесь находилось городское поселение скифов, ставшее серьезной преградой для татаро-монгольского нашествия.

"Городок был поистине неуязвим для врагов - с трех сторон его окружали крутые рвы, дополнительно была возведена укрепленная крепость, вход в которую с единственной стороны преграждал земляной вал", - рассказывает Варвара.

Об Ишутинском городище на Красивой Мече сохранилась интересная легенда. Татарам городок всегда казался лакомым кусочком, оттого они совершали не одну попытку его захватить, что им никогда не удавалась, благодаря хитрости местных жителей - как только захватчики приближались к городу, он мгновенно пустел. Ни одного человека не было ни на улицах, ни в домах. Обыскав все в округе, горе-воители обнаруживали только теплые угли в печах. Казалось, только мгновение назад здесь были люди. Это странное явление настолько обескураживало и пугало суеверных татар, что они поспешно оставляли городок. А жители вновь, как будто из-под земли, возвращались обратно.



Варвара

"Разольется река" - песня и клип о настоящей любви, терпении, женской воле, о женщинах, которые умеют по-настоящему любить и ждать", — поделилась Варвара.

Певица Варвара всегда ищет знаковые места для своих клипов. Интересные и знаковые видео были сняты на Валааме, в горах Марокко, Сибири и Алтае, а также на Соловках.