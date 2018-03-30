Варвара побывала в Ленинской ссылке

На днях она побывала в музее "Шушенское" в одноименном селе, где проходила сибирская ссылка Владимира Ильича Ленина.

Сибирь, где сейчас пролегает гастрольный тур Варвары, певицей очень любим. Здесь ее давно принимают как свою. Полные залы и нескончаемые овации, а после выступлений – долгое общение с местным зрителем. По признанию артистки, не смотря на местный климат, люди здесь очень душевные, а их сердца по-настоящему горячие. Во время переездов между городами Варвара посещает интересные места. Одним из таких стал музей "Шушенское" одноименного села, где находился в ссылке Ленин и жил вместе с женой Надеждой Крупской. Музей – это поистине живая реконструкция крестьянской жизни конца XIX века.



Варвара

- Такие места уникальны. Я люблю историю, и узнавать о ней что-то новое очень интересно, -говорит Варвара. - Я побывала в двух домах, где жил Ленин. Сначала он проживал у семьи среднего достатка Зырьяновых, а потом, после свадьбы с Крупской, им выделили дом с тремя комнатами и прихожей. Платили им ежемесячно 8 рублей, и даже домработница у них с Надеждой Константиновной была с зарплатой 2,5 рубля. Соседи тоже были очень неплохие и интересные люди, Мартин Лара, Иван Проминский, Энберг, который сотворил им свадебные кольца. Венчались они там же, недалёко, в Петропавловской церкви. Село очень красивое, здесь сохранилось практически все: от орудий труда до детских игрушек. Особенно меня впечатлили детские люльки, сделанные из трёх досок. Шоколад везли в рядом стоящий магазин от Братьев Абрикосовых, сейчас это Бабаевская фабрика. В селе проживало около полутора тысяч человек, у всех были коровы и свой скот. Питались и богатые, и бедные только за счёт своего урожая. Бедняки брали лошадь в помощь у того, кто побогаче. И все охотно делились с Лениным тем, что есть. Это настоящий пример жизни крестьян. В музее сохранилось все - от ткацких станков до бондарных ремёсел! Одно дело изучать историю по книгам, но совсем другое – видеть ее вживую!