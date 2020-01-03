Варвара на тракторе расчистила дорогу

Сейчас в Тверской области отдыхает заслуженная артистка России певица Варвара. Вчера случилось ЧП. Дорогу в ее деревню размыло грязью. Машина проехать не смогла. Все деревенские трактористы находятся на праздниках и бухают. В итоге Варвара сама взяла трактор одного жителя и расчистила себе дорогу. Тем самым привезла лекарства своему старшему сыну, который заболел ангиной.



Варвара на тракторе ДТ 75

«Расчищали частную лесную дорогу неподалёку от Осташкова. Несколько деревенских трактористов вызвались мне помочь, но их практичность вызвала вопросы. Мужики были ещё пьяны. И вообще у людей праздники, пусть отдыхают. Сначала я сама села за руль гусеничного трактора ДТ 75. Ехать под моим началом он отказался. В итоге ситуацию решил трактор Беларус. Им то мы и расчистили завал», - отметила Варвара.



Варвара на тракторе Беларус

Варвара подчеркнула, что управлять трактором ее научил муж, который ведёт фермерское хозяйство в той же Тверской области. Также Варвара напомнила, что первый раз села за руль трактора ещё в детском возрасте, когда она вместе с дедушкой вспахивала поле.