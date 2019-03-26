Варвара спела песню жены Дмитрия Рогозина

Композицию «Разольется река» она посвятила всем людям, находящимся в разлуке с любимыми. Исполнительницей песни стала заслуженная артистка России певица Варвара.

Поэтесса Татьяна Рогозина и певица Варвара недавно вернулись из совместной поездки по Сибири. Они неслучайно отправились в путешествие: любовь к русским просторам объединяла их уже давно. Несколько дней в отдалении от цивилизации и близость к природе вдохновили Татьяну на «весеннее» творчество.

Рогозина посвятила песню всем мужчинам, которые исполняют свой долг в горячих точках, уезжают в длительные командировки или по стечению жизненных обстоятельств не могут проводить время с семьёй.

«Я рада, что песня получилась живой, яркой и по-особенному народной. Стихи родились буквально за считанные минуты. Весна всегда вдохновляет, а путешествие в хорошей компании рождает порыв. Во время поездки мы общались и поняли, что нас многое объединяет. Мы женщины, которые умеют по настоящему любить и ждать», — сообщила поэтесса.





«Огромное спасибо Татьяне! Она профессионал. Крайне редко случается, когда слышишь песню и чувствуешь — это твоё. «Разольется река» - это композиция о настоящей любви, терпении, женской воле хранить и приумножать семейные ценности», — поделилась Варвара.

Авторы музыки - Игорь Логинов и Наталья Павлова.