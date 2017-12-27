Варвара примерила маску «Летучей мыши»

Новый год позволяет нам всем почувствовать себя немного другими, особенно под праздничными масками и нарядами. Заслуженная артистка России Варвара тоже преображается. Но делает это, по традиции, в творчестве, сменив привычный этно-образ на театральную сцену. Уже более 6 лет певица выходит на сцену в любимой ею «Геликон-опере» под руководством Дмитрия Бертмана.



Варвара

«Летучая мышь» - один из самых ярких спектаклей, и московские зрители с нетерпением ждут его в преддверии праздника.

- Когда я первый раз получила предложение дебютировать в опере, я сразу согласилась. Тогда мне хотелось исполнить мечту моего педагога Матвея Абрамовича Ошеровского, у которого я училась. А сейчас это уже стало моей хорошей традицией – признается певица. – Я очень люблю «Геликон оперу», не пропускаю ни одной премьеры, и с огромным уважением отношусь к Дмитрию Александровичу Бертману. Это то место, куда хочется возвращаться снова и снова, там невероятная энергетика. А почувствовать себя частью всего этого и оказаться на сцене театра – большая честь! Это один из лучших новогодних подарков для меня!

Стоит отметить, что билеты были распроданы задолго до даты спектакля. Он прошел на одном дыхании, в полном единении артистов и зрителей, которые еще долго не хотели отпускать исполнителей со сцены.