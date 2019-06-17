Во время съемок клипа на Варвару и съемочную группу упал квадрокоптер

Съемки проходили в Липецкой области в Ишутинском городище на утесе реки Красивая Меча. «Это очень сильное энергетическое место», - делится своими впечатлениями певица Варвара. По рассказам местных жителей, а также краеведов и историков, много лет назад здесь находилось городское поселение скифов, ставшее серьезной преградой для татаро-монгольского нашествия.

«Городок был поистине неуязвим для врагов - с трех сторон его окружали крутые рвы, дополнительно была возведена укрепленная крепость, вход в которую с единственной стороны преграждал земляной вал», - рассказывает Варвара.



Варвара

Артистка призналась, что съемки клипа затянулись почти на неделю.

«Не знали, что делать! Техника в этих местах работает с перебоями. На второй день съемок на режиссера и оператора с высоты сорок метров упал дрон. Пришлось брать новый. Периодически отключалась или быстро разряжалась камера, а для того, чтобы заехать на один из холмов, пришлось толкать машину. Двигатель просто не тянул», - призналась этно-дива.

Тем не менее, на днях съемки были завершены. Клип был снят на недавнюю композицию «Разольется река», стихи которой написаны известной поэтессой Татьяной Рогозиной. Режиссером видео стал Антон Дорин, оператором Андрей Лебедянский.



Варвара

Об Ишутинском городище на Красивой Мече сохранилась интересная легенда. Татарам городок всегда казался лакомым кусочком, оттого они совершали не одну попытку его захватить, что им никогда не удавалась, благодаря хитрости местных жителей - как только захватчики приближались к городу, он мгновенно пустел. Ни одного человека не было ни на улицах, ни в домах. Обыскав все в округе, горе-воители обнаруживали только теплые угли в печах. Казалось, только мгновение назад здесь были люди. Это странное явление настолько обескураживало и пугало суеверных татар, что они поспешно оставляли городок. А жители вновь, как будто из-под земли, возвращались обратно.

Певица Варвара всегда ищет знаковые места для своих клипов. Интересные и знаковые видео были сняты на Валааме, в горах Марокко, Сибири и Алтае, а также на Соловках.