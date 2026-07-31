Гитарист Black Sabbath Тони Айомми показал первую песню из сольного альбома

Песня войдет в его новый альбом «From The Dark», релиз которого состоится 23 октября. Вместе с синглом «World Alone» Айомми показал клип с антиутопическими сюжетом. Главный герой оказывается внутри видеоигры и пытается найти выход.

Айомми не выпускал сольных пластинок уже 20 с лишним лет. Его последняя на сегодня работа «Fused» вышла в июле 2005-го. В 2012-м Айомми вместе с Иэном Гилланом из Deep Purple представил альбом «Ian Gillan & Tony Iommi: WhoCares». Однако это была не столько студийная работа, сколько компиляция для благотворительного проекта. Что же касается «From The Dark», то Айомми сам выступил продюсером нового альбома. Также над материалом работал его давний соратник Майк Эксетер.



Тони Айомми

«Это странный рифф», — сказал Айомми о «Death Wake», добавив: «Мне тоже нравится этот трек. Мне нравится всё в стиле дум-метал. Конечно, Брайан Мэй играет там соло».

Его хороший друг Брайан Мэй из Queen — единственный приглашенный гость на альбоме. Айомми продолжил рассказ о своей первой встрече с Мэем:

«В самом начале 70-х он был в одной студии, а я в другой. И мы сразу нашли общий язык. Мы дружим уже почти 60 лет. Мы постоянно поддерживаем связь. Он несколько раз выступал со мной на сцене, а также мы вместе участвовали в записи нескольких альбомных треков. Он очень, очень близкий друг».

Если бы всё зависело от Айомми, Мэй бы играл более значительную роль на предстоящем альбоме. Гитарист Black Sabbath отметил: «Я спросил его: „Хочешь сыграть что-нибудь ещё?“ Он ответил: „Нет, нет. Твои соло хороши. Мне не нужно играть“».

Ранее, в 2024 году, Айомми и Мэй вместе исполнили кавер- версию песни Black Sabbath «Paranoid» .

Айомми также хотел бы, чтобы его коллега по Black Sabbath, Гизер Батлер, играл на бас-гитаре на протяжении всего альбома, но этого не произошло.

«Я хотел, чтобы он сыграл на этом альбоме, но он не смог, — рассказал Айомми. - Думаю, он работает над своим собственным альбомом. Или же в то время что-то случилось, поэтому он не смог приехать в Англию. Я хотел закончить его и наконец выпустить».

Вместо этого Айомми пригласил Бекки Болдуин из Mercyful Fate, сказав: «Она играет в стиле Гизера. И это именно то, что мне было нужно. Она действительно хороша».

Вокальные партии на альбоме исполнил норвежский певец Йорн Ланде, выступавший с Avantasia. За бас-гитару отвечает Бекки Болдуин, участница Mercyful Fate. А на барабанах сыграл Карл Бразил, сотрудничающий с Робби Уильямсом. Интересно, что в 2025-м Тони Айомми тоже поработал с Уильямсом – он исполнил гитарную партию в треке «Rocket».