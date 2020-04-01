Оззи прошел лечение стволовыми клетками, но коронавирус вмешался

«Мы должны были отменить нашу поездку в Швейцарию. Мы должны были лететь 8 апреля на его лечение, но нам пришлось отменить его лечение, - сказала она на CBS The Talk. - Мы просто торчим, как и все остальные, понимаешь? Просто пытаемся держаться подальше, быть спокойными и просто держать это там. Я честно нахожу это такими пугающими временами. Я просто думаю, что это действительно, действительно пугающее время, чтобы быть живым».

.@MrsSOsbourne shares a family update amid coronavirus crisis. pic.twitter.com/PMWJjr5vFk — The Talk (@TheTalkCBS) March 30, 2020

Их дочь Келли Осборн рассказала, что поездка Оззи в Швейцарию была не единственным зарубежным лечением, которое он предполагал с тех пор, как в этом году ему поставили диагноз Паркинсона. В интервью Entertainment Tonight на прошлой неделе она сказала, что несколько недель назад в Панаме он проходил лечение стволовыми клетками.

«Наблюдение после инъекции стволовых клеток, которые он сделал, и прогресс, которого он достиг, просто сногсшибательны, - сказала Келли ET. - Он хочет встать. Он хочет делать что-то. Он хочет снова стать частью мира. Он лучше ходит. Он говорит лучше. Его симптомы уменьшаются. Он восстанавливает мышечную силу, необходимую ему после операции на позвоночнике».

Она продолжила: «Теперь все начинает становиться на свои места, и это дает нам такую ​​большую надежду. Мы очень благодарны врачам, которые помогают ему. Он готов выйти из дома, но теперь он не может выбраться из дома!. Он продолжает мне говорить: «Я был на карантине почти два года, и теперь я чувствую себя лучше, а мир находится на карантине».



Семья Осборн в сборе!

Келли навещала своих родителей на выходных, так что три Осборн в лицевой маске держали рекомендуемое расстояние в 6 футов друг от друга.

«Сегодня я впервые увидела своих родителей почти за 3 недели!!! Несмотря на то, что мне не удалось обнять их… на этом этапе я возьму то, что смогу», - подписала она их пост в Instagram у бассейна.