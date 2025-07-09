Все собранные на прощальном концерте Black Sabbath деньги уйдут на благотворительность

Оззи Осборн давно страдает от болезни Паркинсона: музыкант с трудом передвигается и даже стоит. На финальном концерте Black Sabbath он исполнял песни, сидя в кресле. Еще в 2023-м Осборн отказался от концертов из-за проблем со здоровьем. Он многократно переносил тур, а затем был вынужден его отменить.

Кроме фонда Cure Parkinson’s, Black Sabbath отправят деньги в детский хоспис Acorns и детскую больницу Бирмингема, родного города группы. Столь большую сумму денег музыкантам удалось собрать за счет платной прямой трансляции концерта, за которой наблюдали более 5 млн фанатов.

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Ozzy Osbourne

В концерте Black Sabbath принимали участие многие рок-легенды и рок-звезды, включая Metallica и Тома Морелло из Rage Against The Machine. Именно Морелло и рассказал о собранных деньгах. При этом музыканты, участвовавшие в мероприятии, не стали брать гонораров за свои выступления.