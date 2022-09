Оззи Осборн выпустил альбом «Patient Number 9» со звездными гостями

Это второй альбом, которую экс-вокалист Black Sabbath сделал вместе с продюсером Эндрю Уоттом. Известный своим сотрудничеством с рэпером Post Malone, Майли Сайрус и Эдди Веддером 31-летний продюсер, композитор и мультиинструменталист работал с Оззи и над вышедшим в 2020-м диском «Ordinary Man».

К участию в записи диска Оззи и Уотт привлекли звёздную команду гостей. На двух песнях «No Escape from Now» и «Degradation Rules» Оззи воссоединился со своим напарником по Black Sabbath Тони Айомми. Среди других приглашенных гитаристов — Джефф Бек («Patient Number 9», «A Thousand Shades»), Эрик Клэптон («One of Those Days»), с которым Оззи чуть не поссорился из-за упоминания Иисуса в одной из строчек песни, Майк Маккриди из Pearl Jam («Immortal»). Еще в четырех треках альбома своими соло и риффами отметился долго игравший вместе с Оззи Закк Уайлд. Барабанные партии для пластинки записали Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и покойный ударник Foo Fighters Тейлор Хокинс, партии бас-гитары исполнили Роберт Трухильо, который до приглашения в состав Metallica тоже успел поиграть в составе группы Оззи, Дафф Маккаган из Guns N’ Roses и Крис Чейни. Также в записи диска приняли участие гитарист Jane’s Addiction Дэйв Наварро и лидер Queens of The Stone Age Джош Хомми. Более того, Оззи и Эндрю еще пытались пригласить на альбом Джимми Пейджа, но не сложилось.









Ozzy Osbourne

На заглавную песню с альбома вышел клип, сорежиссером которого выступил знаменитый художник и сценарист комиксов Тодд Макфарлейн.