Barinova между небом и сценой. Как певица отметила день рождения с десантниками

Здесь все по-настоящему
Певица приехала в гарнизонный городок, где базируется одна из ключевых частей Воздушно-десантных войск Беларуси и где служил ее отец — офицер ВДВ с 200+ прыжками за плечами. Вместо клубных огней — плац, вместо диджея — марш десантников.
«Этот праздник для меня особенный, — признается Barinova. - Здесь нет фальши, только честь, отвага и настоящие эмоции».
Парашют, который пока не раскрылся
Впервые в жизни певица примерила десантную экипировку и даже прошла инструктаж. Но прыгать пока не решилась:
«Я не из трусливых, но высота — это серьезно. Может, когда-нибудь…».
Ее отец лишь посмеивается: «Настоящий десантник не считает прыжки — он их совершает. Но первый раз всегда волнителен».
«Каблук» — гимн уверенности
Пока Barinova раздумывает о небе, ее новый трек «Каблук» уверенно шагает по чартам. Песня, которая становится настоящим символом власти женщин, уже звучит в плейлистах на стриминговых платформах.
День рождения в стиле ВДВ — это не только про парашюты, но и про семью, мужество и новые горизонты.
А поклонники ждут: может, следующим релизом станет клип с высоты птичьего полета?