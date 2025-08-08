Barinova между небом и сценой. Как певица отметила день рождения с десантниками

Здесь все по-настоящему

Певица приехала в гарнизонный городок, где базируется одна из ключевых частей Воздушно-десантных войск Беларуси и где служил ее отец — офицер ВДВ с 200+ прыжками за плечами. Вместо клубных огней — плац, вместо диджея — марш десантников.

«Этот праздник для меня особенный, — признается Barinova. - Здесь нет фальши, только честь, отвага и настоящие эмоции».



BARINOVA

Парашют, который пока не раскрылся

Впервые в жизни певица примерила десантную экипировку и даже прошла инструктаж. Но прыгать пока не решилась:

«Я не из трусливых, но высота — это серьезно. Может, когда-нибудь…».

Ее отец лишь посмеивается: «Настоящий десантник не считает прыжки — он их совершает. Но первый раз всегда волнителен».

«Каблук» — гимн уверенности

Пока Barinova раздумывает о небе, ее новый трек «Каблук» уверенно шагает по чартам. Песня, которая становится настоящим символом власти женщин, уже звучит в плейлистах на стриминговых платформах.

День рождения в стиле ВДВ — это не только про парашюты, но и про семью, мужество и новые горизонты.

А поклонники ждут: может, следующим релизом станет клип с высоты птичьего полета?