«Секрет» дал новую жизнь песне «Отправляйся за ней»

По словам музыкантов, это рок-н-ролл о любви, молодости и погоне за мечтой.

«Вы, возможно еще не знаете, что легендарный «Секрет» в лице Максима Леонидова и Николая Фоменко решил тряхнуть стариной и записывает альбом «BIG BEAT 83», состоящий из ранее не издававшихся песен 80-х годов. Представляем вашему вниманию первую песню из этого ретроспективного альбома!»



Секрет

Песня «Отправляйся за ней» исполнялась на концертах «Секрета» в первой половине 80-х годов, в том числе на II фестивале Ленинградского рок-клуба.

«Здесь фирменные рок-н-ролльные ритмы переплетаются с романтикой приключений и вечной любовью. Это динамичный и полный оптимизма манифест о стремлении умчаться на край света за “ней” – будь то женщина, муза или даже роковая ошибка».