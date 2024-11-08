«Секрет» выпустил альбом «SPB FM Stereo, Vol. I»

В релиз вошли 9 песен, в том числе выпущенные ранее синглы «Самолетом до Пулково» и «Это Питер, детка». Обложка, на которой в луже отражаются силуэты четырех людей, отсылает к их первой виниловой пластинке "Секрет" 1987 года.

Гитарист Андрей Заблудовский и барабанщик Алексей Мурашов не принимали участие в записи (в выходных данных альбома им выражена благодарность «за то, что были мысленно с нами»). Все песни написаны и исполнены Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко, а вместе с ними в студии работали скрипач Лев Клычков, скрипачка Ольга Барсова, альтист, концертмейстер и дирижёр Иосиф Нурдаев, виолончелист Тарас Трепель, а также питерские музыканты Евгений Олешев, Александр Колчин и Пётр Захаров.

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Максим Леонидов и Николай Фоменко

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