«Секрет» выпустил альбом «Big Beat 83» из ранних песен

В альбом вошли 14 треков, которые давно знакомы поклонникам группы. Все они были написаны в начале творческого пути бит-квартета «Секрет», часть из них вошла в первый магнитоальбом «Ты и я» 1984 года, другие существовали только в качестве студийных синглов (как, например, хит «Арина-балерина») или концертных версий. На официальных альбомах «Секрета» эти песни никогда не издавались.

«После работы над альбомом «SPB FM STEREO» мы с Максимом Леонидовым поняли, что снова в отличной форме и как авторы, и как исполнители. Поэтому неожиданно решили записать песни, которые написали в ранней юности. Выбрали номера, которые не попали ни на один альбом и ранее звучали только в концертах. Сыграли так же, как тогда в далеком 1983 году. В тех же темпах и тональностях. И по-моему вышло круто», - говорит Николай Фоменко.

В 2025 году Максим Леонидов, Николай Фоменко и сессионные музыканты записали в студии обновленные версии треков для альбома. В пластинку также вошел кавер песни «Лето» Майка Науменко в исполнении Николая Фоменко. Лидера группы «Зоопарк» и бит-квартет «Секрет» связывала дружба, и в первый альбом группы 1987 года вошли две песни Майка «Буги-вуги» и «Мажорный рок-н-ролл».



Максим Леонидов и Николай Фоменко

«Мы несколько раз в разговорах касались темы перезаписи наших песен из начала 80-х. Тех песен, которые по тем или иным причинам не были хорошо записаны (техника не позволяла) и, соответственно, не издавались на дисках в своё время. А ведь они реально отражают тот кураж и азарт, с которым мы их сочиняли. И вот, наконец, мы их записали. Записали за 4 дня. Постарались ничего не менять в первоначальной аранжировке. Все те же 3 гитары, барабаны и иногда рояль и губная гармошка. Альбом получился, на наш взгляд, очень «молодым» и энергичным. Надеемся, вы заразитесь этой энергией», - рассказал Максим Леонидов.

Ранее отдельным синглом была выпущена песня «Отправляйся за ней».