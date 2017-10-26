Мурашов и Зарецкий сняли совместный клип

Артист рассказал о том, как родился этот музыкальный дуэт и как проходили съемки ролика.

«Сашу Зарецкого я знаю очень давно, и, в общем-то, являюсь поклонником его творчества. У меня одна из любимейших групп – это группа «Старый приятель», причем, уже давно. И мое предложение к нему спеть что-нибудь вместе тоже поступило уже давно. Ну, вот мы и спели, и, по-моему, очень неплохой номер получился. Съемки проходили следующим образом: я Сашу пригласил на съемки в Питер, он приехал, мы на студии сделали этот клип. Это был первый вариант, так называемый студийный. А второй клип - это уже где мы в Москве, этот ролик другой, получилось два варианта», - рассказал НСН Алексей Мурашов.