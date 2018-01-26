В «Старый приятель» вернулся Влад Гусев

Накануне юбилея лидера и автора песен, Александра Зарецкого, а также 23-летия с момента образования группы в коллектив вернулся знаковый музыкант, певец и бас-гитарист золотого состава “Старого приятеля” – Влад Гусев.



Влад Гусев и Александр Зарецкий

Пара Зарецкий – Гусев создали вместе тот самый отличительный стиль, за который журналисты позже охарактеризовали их как "московских Битлз". На стыке веков в группе произошел раскол: Зарецкий продолжил историю "приятеля", записывая альбомы и участвуя с группой во множестве различных проектов, прибавляя к классическим песням "Старого приятеля" новые хиты. А Гусев организовал сначала авторский коллектив "Седьмой город", а позже – одну из лучших в Москве кавер-групп "Москва-Манчестер". Недавно бывшие "приятели" встретились в гримерке на московском концерте бит-квартета "Секрет", и, похоже, секретовцы, как старшие товарищи и старые приятели, помирили Влада и Александра. И теперь, после большого перерыва, нас ждут два концерта классического состава "Старого приятеля".

9 февраля – концерт в клубе Glastonberry, и 23 марта – большой юбилейный концерт Александра Зарецкого. Этот концерт состоится в новом клубе "ZIL Arena" при участии многих звёзд – друзей коллектива.