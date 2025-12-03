Антон Басов из «Старого приятеля» запел сольно

Песню написал Антон в соавторстве со своим братом Дмитрием Басовым.

«Знаки» - акустик-фолк песня о том, что люди в погоне за счастьем ищут ответы на свои вопросы во всевозможных «знаках судьбы», которые попадаются на их жизненном пути: приметах, гороскопах, магии и т.д.



Антон Басов

«Людям хочется быть спокойными за свое «завтра» и быть уверенными, что с ними все будет хорошо и эти «знаки судьбы», как им кажется, помогут выбрать правильный путь и не допустить ошибок сегодня или предсказать беду и подготовиться к ней. А как же все происходит на самом деле? И есть ли смысл в этих знаках?», - говорится в описании песни.