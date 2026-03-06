Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта выпустили «Save Me Tonight»

Танцевальный трек совпадает с началом очередного концертного тура Джей Ло в Лас-Вегасе. Это первый релиз Лопес после выхода саундтрека к фильму «Поцелуй женщины-паука» в прошлом году, за которым последовал альбом «This Is Me … Now» 2024 года, дебютировавший на 38-м месте в чарте Billboard 200.

Последнюю неделю певица активно подогревала интерес слушателей к своему хиту «Save Me Tonight», публикуя в Instagram видео, где она танцует под эту песню со своей «командой». Она также готовила поклонников к своему выступлению в рамках проекта J Lo Show в The Colosseum at Caesar's Palace, которое продлится до 28 марта.



Jennifer Lopez

В начале 2026 года Гетта был очень активен. Помимо сотрудничества с Лопес, в последние месяцы диджей выпустил совместные работы с Hypaton, Jaden Bojsen, Teddy Swims, Trippie Red и другими артистами. В ноябре он сделал ремикс на хит RAYE «Where Is My Husband!», попавший в Billboard Hot 100. До этого он сделал ремикс на номинированный на «Оскар» хит HUNTR/X из K-Pop «Demon Hunters » под названием «Golden».

Несмотря на плотный график релизов, Гетта недавно рассказал о больших переменах в своей личной жизни. Всего за неделю до выхода «Save Me Tonight» титан электронной танцевальной музыки сообщил о рождении своего четвертого ребенка, написав в Instagram, что малышка Скайлер — это «самый прекрасный секрет», который он когда-либо хранил.