Бен Аффлек готов к разводу с Дженнифер Лопес

Бен только что закрыл сделку по депонированию особняка Pacific Palisades за $20,5 млн. В этой потрясающей резиденции есть 5 спален и 6 ванных комнат с зонами для завтрака и обеда, отдельная семейная комната, кабинет, гардеробные, медиа-комната, туалетная комната, гостевой домик и так далее и тому подобное.



Особняк Pacific Palisades

Стало известно, что Бен Аффлек уже привлек к созданию нового дизайна апартаментов ту же компанию, что создавала дизайн проект офиса его компании. Его намерения вполне решительные.

Бен и Джен ранее тихо попытались продать свой супружеский дом в Беверли-Хиллз еще в июне, но желающих не нашлось, поэтому они официально выставили его на продажу 11 июля за $68 млн. Они купили дом всего в прошлом году примерно за $61 млн, так что с учетом налога на особняк в Лос-Анджелесе, комиссий за недвижимость и нескольких миллионов на реконструкцию им еще повезет, если они выйдут в ноль.

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Jennifer Lopez и Ben Affleck

Дженнифер уже ищет собственный дом. Они живут раздельно с мая, и недавно Бен забрал все свои вещи из дома в Беверли-Хиллз, пока Джен была в Европе.

Нетрудно связать все точки воедино... Этот брак , которому всего два года, находится на пути к завершению дела о разводе в суде.