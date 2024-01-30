Jennifer Lopez показала клип в стиле «Любовь в большом городе»

Клип вышел через три дня после выхода сингла. Трек является новой версией дебютного сингла с нового альбома Джей Ло «This Is Me.. Now».

Действие клипа происходит в большом городе, вероятно, в Нью-Йорке, и отсылает к сценам из сериала «Любовь в большом городе». Возрастная певица позирует в халате у себя дома, танцует на улице в мини-юбке в компании молодых людей с обнаженными торсами, а также в одном купальнике и шляпе спускается по веревке с балкона, демонстрируя свою фигуру в разных ракурсах. Выглядит это как попытка подать себя максимально сексуальной, не взирая на годы. Вместе с Latto они появляются в клипе в красных сценических костюмах, танцуя и тверкуя.



Jennifer Lopez

Пока не понятно, является ли видео самостоятельным произведением или частью музыкального фильма «This Is Me…Now: A Love Story», премьера которого состоится на Amazon Prime Video 16 февраля - в день релиза нового альбома певицы.