Дженнифер Лопез и Бен Аффлек второй раз сыграли свадьбу

Про свои 50 лет Джей Ло сказала, что возраст - это не что иное, как число. «[Число] ничего не значит для меня. Честно говоря, я чувствую то же самое, что и в 28 лет, когда я выпустила свою первую пластинку, - сказала она, намекая на свой альбом 1999 года On the 6. - Я думаю, что это образ мышления, когда я просто продолжаю понимать, что я все еще расту. Так что, пока я все еще расту, еще есть куда идти, это еще далеко не конец путешествия, только потому, что мне исполнилось 50. Это еще не