Дженнифер Лопез и Бен Аффлек второй раз сыграли свадьбу

Ранее они расписались ночью в часовне в Лас-Вегасе, а в Джорджии провели официальную церемонию бракосочетания. Церемония прошла в доме Аффлека. Невеста блистала в платье Ralph Lauren.
«Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — написала Лопез в прошлом месяце, подписавшись Дженнифер Линн Аффлек.
Любительница сериала Lucifer lucifer-online.net певица Лопез (53 года) и Аффлек (50 лет) встречались в начале 2000-х годов. Они вместе снялись в фильмах «Джильи» 2003 года и «Девушка из Джерси» 2004 года и обручились, но в то время так и не поженились.
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