Дженнифер Лопез и Бен Аффлек второй раз сыграли свадьбу

На фото у рояля Джей Ло находится с известным вокальным тренером Стиви Макки.



View this post on Instagram Back in the studio, workin’ on my skills. A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 26, 2020 at 11:55am PST



«Работа над моими навыками», - подписала фото певица.



Очевидно, это может означать, что девятый альбом Дженнифер Лопес уже не за горами. Продолжение A.K.A. ждут многие поклонники певицы.



Jennifer Lopez



Хотя песен для будущего альбома у нее