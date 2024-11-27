Клава Кока откровенно рассказала о крахе своих любовных отношений

Среди них – желание Александра стать популярным и его неготовность завести детей, обесценивание, холодное отношение к семье певицы, отсутствие мотивации саморазвиваться и заботиться о Клаве. Девушка сделала трогательное обращение к бывшему парню и своему будущему ребенку, а также раскрыла смысл песен нового альбома «Депрессаунд». Все они посвящены разрыву. Заявления Клавы Коки в шоу «Сессии» с Дмитрием Дибровым приводит ИнтерМедиа.

«Решение (расстаться) было принято в процессе разговора, но его огласила я. И я к нему подвела. Перед расставанием мы не разговаривали вообще недели две. И для меня вот это было самым вообще сложным периодом, этапом отношений. Оскорблений вообще не было. Просто как-то мы чуть-чуть друг от друга отдалились, и он перестал со мной общаться, и я тоже была настолько сильно загружена своей работой, что, приходя домой, мы могли просто друг другу сказать «привет» и лечь спать. Мы прощались абсолютно молча. Он буквально собрал в свои вещи, стоя в дверях. Мы просто попрощались. Мы даже не обнялись. Он сказал, что его ждет лифт, убежал. Было сложно в этот момент».

По словам Клавы, возможность продолжать отношения была. Но мешали моменты, в которых они не могли с Александром сойтись.

«Например, чего вообще я хотела от отношений? Даже когда я шла на проект («Сердце Клавы»). Я хотела семью. Я хотела детей, я мечтаю давно уже об этих бегающих ангелочках. У меня есть всё, но нет и не было того человека, в котором захочется видеть своё продолжение. И я очень сильно бы этого хотела, я это озвучивала. Мы обсуждали, кто как видит дальнейшее существование. Но то, что он не хочет семью и детей, он мне сказал еще за несколько месяцев. За три месяца, наверное, до разрыва. Мы были уже целый год вместе, и он сказал мне, что «Я пока не стану богатым и популярным, я не смогу строить семью»».



Клава Кока

Клава поменяла свой образ жизни, чтобы чаще видеться с Сашей.

«Когда я начала отношения, я изменила свой образ жизни, и мы очень много времени проводили вместе. Я ни с кем не проводила столько времени, как с ним. Ценность моего свободного времени очень высокая. И то, что я отдавала все это время на нас, было обесценено. И я считаю, что нельзя сравнивать его время и мое время. Потому что у меня его было в тысячу раз меньше, мне приходилось делать в тысячу раз больше усилий, чтобы его провести вместе. Мне было очень обидно за Сашку, что у него очень много времени и возможности стать тем, кем он хочет, а он сидит и играет в компьютер. Он очень хотел быть актером. Конечно, он хотел быть богатым, знаменитым, популярным и человеком, который достиг чего-то. И когда рядом с ним находилась девушка, которая по сути жила жизнью, которой в какой-то степени он мечтал жить, для него это как лакмусовая бумажка. Для меня допустимо, что в паре с моим мужчиной я буду зарабатывать больше. И Саша действительно старался делать вещи и подарки для меня, которые для меня значительно ценнее, чем вот эта история. В этих отношениях вот чего мне действительно не хватало, это простой заботы, простой поддержки и сильного плеча рядом. Потому что зачастую он очень старался, но все равно в каких-то моментах мне приходилось казаться слабой для того, чтобы думать о его мужском. Но было такое, что в эти моменты он не думал о моем женском. И просто хотелось какой-то теплоты. За полтора года, что мы были вместе, он меня с аэропорта встретил всего пару раз. То есть забота для меня — это просто, когда ты приходишь с работы, тебя бегут встретить, обнять, и предлагают сделать тебе чай».

Клаву Коку также удивляло отношение Александра к ее родителям.

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«Почему я вообще начала эти отношения в том числе, потому что он мне сказал, что он хочет дочку. Может быть он и действительно хотел, а потом понял, что он не готов быть в тени. Быть нереализованным таким мальчиком, который всегда сидит и ждет меня дома и готовит мне ужин — это абсолютно не его история. И это не история мужчины, которым я буду восхищаться. Его отношение к моей семье было странным. Это то, о чем я говорила с ним постоянно, спрашивала. Как-то он был холоден к ним, что ли. Когда ко мне приезжали родители, он закрывался в комнате. Бывало такое, что он мог не выйти поздороваться».

Сама же Клава стремилась сблизиться с семьей Саши:

«Я буквально вырывала у него трубку, чтобы поболтать с его отцом».

Однажды Саша не поздравил с Днем рождения маму Клавы, хотя та звала его на праздник:

«Мама говорила: «Клавочка, вот почему Саша не пришел на мой день рождения?» Я говорю, там, «мамуль, наверное, у него работа была, он не смог». «Ну как, вот он даже меня не поздравил». Я пытаюсь оправдать его, объяснить, но я понимаю, что это неправильно, это ненормально. И я спрашиваю его, говорю: «Саша, что случилось? Почему ты так сделал? Почему ты так поступил?» - «Да просто, типа, ну, забыл, ну, бывает». И в момент, когда я начала это замечать, я начала понимать, что вот это для меня большая проблема, очень, потому что я не представляю своей будущей семьи, в которой мой муж и отец моих детей будет не рад видеть мою семью».

По словам Клавы, когда она рассталась с Сашей, ее семья выдохнула.

«Я так долго ни с кем не говорила об этом. Вот мы расстались, я вообще ушла в работу полностью, в написание песен. Я сейчас, говоря об этом, понимаю, что я настолько спокойна. У меня нет вообще никаких сожалений, у меня нет обид, нет злобы, у меня нет вообще ни капли негатива. Ни к нему, ни к нашей ситуации. И несмотря на то, что прошло не так много времени, около трех месяцев, мне удалось внутри себя это преобразовать в какую-то хорошую эмоцию».

Клава Кока сформулировала, с каким мужчиной хочет прожить жизнь.

«Я поняла для себя, что хотела бы рядом с собой увидеть человека реализованного. Человека, который не застрянет, как лифт, пока я буду бежать по этажам. А который из этого лифта еще выберется и еще возьмет какие-то полезные штуки, побежит со мной по этим этажам, догонит, еще и меня на руки возьмет и дотащит до вершины».

В выпуске артистка также обратилась к Саше Поверину и к своему будущему ребенку, доведя ведущего Диброва до слез. Кроме того, Клава подробно рассказала о песнях с нового альбома «Депрессаунд».