Клава Кока станцевала на дне океана «Сто шагов назад»

Песню сочинила сама певица с соавтором музыки Артемом Ткачевым и слов Александром Гречаником.

«Не знаю, лучше было после или до? Это сто шагов назад или шаг вперёд? Не знаю, ты меня разбил или уберёг?» - задаётся вопросами Клава Кока.



Клава Кока

В этот же день вышел клип на «Сто шагов назад»

«Мы преодолели тысячи километров, чтобы оказаться на дне высохшего океана Тэтис, посреди двух обособленных одиноких скал, которые сами все говорят о героях. В этом клипе каждая локация уникальна; все действия и детали несут для меня смысл на чувственном уровне. Для тех, кто любит символизм и погружение в глубину - обязательно к просмотру!»