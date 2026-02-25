Seryabkina спела «для всех тех, у кого неровно бьется сердце»

Seryabkina сразу же обозначила: пришла не «просто с премьерой», а «до премьеры». Новая песня прозвучала в прямом эфире впервые. По словам артистки, «Асфальт» – весенний лиричный трек, созданный для тех, чье сердце «стучит неровно», – вне зависимости от того, есть рядом любимый человек или нет.



Seryabkina представила новую песню «Асфальт»

«В эту пятницу состоится мой большой релиз, но я пришла на «Авторадио», чтобы спеть эксклюзивно для вас и для всех слушателей эту новую песню «Асфальт». Она создаст очень правильное настроение в преддверии весны, для всех влюбленных, для всех тех, кто, может быть, даже не в паре, но сердце уже стучит неровно», – сказала Seryabkina ведущим шоу «Мурзилки Live».



Певица исполнила трек на «Авторадио» до релиза

Главный анонс от певицы – сольное шоу Gold, которое пройдет 24 апреля в концертном зале «Москва». В программе – лучшие треки из дискографии артистки. Seryabkina обратила внимание на неслучайное совпадение: хронометраж шоу составит ровно 1 час 48 минут – время первого полета человека в космос.

«24 апреля в концертном зале «Москва» состоится мое большое шоу Gold. Это будут лучшие песни. Время концерта – 1 час 48 – время первого полета человека в космос. Это случилось не специально, так свыше пришло. А я за этими знаками слежу», – поделилась певица.



Артистка анонсировала новое сольное шоу весной

Шоу изначально задумывалось на 12 апреля, День космонавтики, однако совпало с Пасхой – и дату перенесли. Апрель в целом объявлен месяцем космонавтики, так что концерт Gold вписывается в этот контекст. Артистка пообещала как заранее объявленных гостей, так и сюрпризы.

Помимо музыкальных новостей, Ольга рассказала о своей роли в жюри Международного конкурса красоты БРИКС. Конкурс проходит в трех категориях: «Мисс БРИКС» – девушки модельной внешности до 30 лет, «Миссис БРИКС» – замужние или имеющие детей, «Мини-Мисс БРИКС» – дети до 12 лет. Артистка особо выделила российскую участницу – Валентину из Чувашии, назвав ее бесподобной, невероятной красавицей.

«Большая для меня честь быть в составе членов жюри. Я тоже представляла свою страну на «Евровидении» и знаю, насколько это сложно, ответственно, почетно и волнительно. Буду стараться оценить девушек из разных стран по достоинству. Хотя красота – это субъективно. Но я буду не самым строгим членом жюри», – пообещала Seryabkina.

В разговоре также всплыла тема «Интервидения»: певица призналась, что с удовольствием поедет на этот конкурс, если получит приглашение.

«Я большой патриот своей страны, очень люблю Россию», – подчеркнула она.

Кроме того, Seryabkina рассказала о визите в Госдуму, где получила награду как поп-исполнительница и предложила организовывать больше бесплатных семейных мероприятий.