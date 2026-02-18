Lana Del Rey показала песню будущего альбома

Песня была написана ею в соавторстве с мужем Джереми Дюфреном (что стало его первой работой в качестве сонграйтера), а также её сестрой Чак Грант и её зятем Джейсоном Пикенсом. Продюсером альбома выступил Джек Антонофф, а Дрю Эриксон сыграл на струнных и выступил в качестве сопродюсера.

Трек стал первым релизом в поддержку её десятого студийного альбома, который выйдет уже в этом году. Композиция продолжает фирменную атмосферную эстетику певицы — с кинематографичным звучанием и личной лирикой.



Lana Del Rey

Это официальный старт новой эры артистки и её большое возвращение после паузы.

Дель Рей назвала «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» своей «любимой песней» из ее нового альбома «Stove». В 2025 году она уже представила синглы из него «Henry, come on» и «Bluebird».

Когда же выйдет «Stove», пока не сообщается. Релиз неоднократно менял название и даты премьеры. Изначально он должен был носить имя «Lasso» и выйти в сентябре 2024-го. Потом Дель Рей изменила название на «The Right Person Will Stay» и собиралась выпустить его в мае 2025-го. Затем она отменила премьеру и снова переименовала работу – в «Stove». Выход «Stove» ожидался в январе 2026-го, но пластинка до сих пор не увидела свет. Однако, если верить Лане Дель Рей, до релиза осталось не так уж много времени. По ее словам, все дело в производстве винилов – на них уходит больше трех месяцев.