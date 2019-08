Певица анонсировала выход новинки в первые дни нового года.





«Надеюсь, вам понравится новая песня, которую я выпущу девятого числа. Она называется «hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it (надежда — опасная вещь для такой женщины, как я, но она у меня есть)»».





Также Lana Del Rey рассказала, что закончила небольшую книгу стихов, которую писала последние 13 месяцев. Дату выхода книги певица на сообщила.