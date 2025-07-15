Украденную гитару The Rolling Stones нашли в нью-йоркском музее

Инструмент, о котором идет речь, — это Gibson Les Paul Standard цвета «санбёрст» 1959 года, который на момент взлома принадлежал бывшему гитаристу Мику Тейлору, который ранее приобрел его у Кита Ричардса в 1967 году.



The Rolling Stones

На момент кражи инструмент уже был частью музыкальной истории: на нем играл Ричардс во время дебютного выступления Stones на шоу Эда Салливана в октябре 1964 года, а позднее Тейлор во время их печально известного Altamont Free Concert в декабре 1969 года. Говорят, что на этом инструменте играли и такие известные гитаристы, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж.

Однако местонахождение гитары оставалось загадкой с сентября 1971 года. Сообщалось, что она была украдена во время сессий записи альбома Exile on Main St. 1972 года на вилле Nellcôte на Лазурном берегу Франции.

Согласно истории, ограбление произошло средь бела дня, когда жильцы виллы «Неллкот» смотрели телевизор. По имеющимся данным, его совершили марсельские наркоторговцы, которым Ричардс, как утверждается, был должен денег. В результате кражи были украдены девять гитар, саксофон Бобби Киза и бас-гитара Билла Уаймана.

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След оставался незамеченным до мая этого года, когда Музей Метрополитен в Нью-Йорке объявил о получении «знаменательного дара» — более 500 гитар из «золотого века американского гитаростроения», включающего инструменты, изготовленные в период с 1920 по 1970 год.

Примечательно, что в собственном объявлении Метрополитен-музея о коллекции также содержалось отдельное упоминание давно потерянного Les Paul Тейлора и его знаменитого появления на шоу Эда Салливана.

Теперь в заявлении, переданном Page Six, бизнес-менеджер и партнер Тейлор Марлиз Дамминг утверждает, что «пламенный» узор на корпусе гитары подтверждает, что это ненайденный до последнего дня инструмент Тейлора.

«Существует множество фотографий Мика Тейлора, играющего на этом Les Paul, поскольку это была его основная гитара, пока она не исчезла, — пояснил Дамминг. - Интересно, что эти винтажные Les Paul (конца 1950-х годов) славятся своим пламенным звучанием, которое уникально, как отпечаток пальца».

Кроме того, неназванный источник заявил, что Тейлор «не понимает, как его собственность оказалась в коллекции Метрополитен-музея», и отметил, что музыкант «никогда не получал компенсации за кражу».