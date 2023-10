The Rolling Stones выпустила трек с Леди Гага и Стиви Уандером

Второй сингл из грядущего альбома Hackney Diamonds украсила своим вокалом Леди Гага. В записи также поучаствовал знаменитый Стиви Уандер. Музыкант сыграл на Fender Rhodes, Moog и фортепиано.

В недавнем интервью Мик Джаггер назвал Леди Гагу «действительно великой певицей». Артист добавил, что он никогда раньше не слышал, чтобы она пела в таком стиле, как во время записи Sweet Sounds of Heaven, сообщает Pitchfork. Лидер The Rolling Stones отметил, что звезда быстро адаптировалась к инструменталу и нашла свою манеру исполнения, став более уверенной. Джаггер рассказал, что во время создания дополнительных вокальных партий он стоял с Леди Гагой лицом к лицу и это были напряженные моменты записи.



Леди Гага и Мик Джаггер

Это второй трек с грядущего альбома группы «Hackney Diamonds». Дебютным синглом с Hackney Diamonds стала композиция Angry. Первая пластинка The Rolling Stones с оригинальным материалом за 18 лет выйдет 20 октября на лейбле Geffen. Помимо Леди Гаги и Стиви Уандера, в альбоме можно будет услышать Пола Маккартни (который сыграл на бас-гитаре в «Bite My Head Off»), Элтона Джона (он играет на фортепиано в двух композициях «Get Close» и «Live By The Sword»), бывшего басиста группы Билла Ваймана и покойного барабанщика The Rolling Stones Чарли Уоттса.

Грядущая пластинка станет первой для The Rolling Stones после смерти барабанщика Чарли Уоттса. Однако две песни были сочинены и записаны еще в 2019 году с его участием. Остальная часть альбома была записана вместе со Стивом Джорданом, ранее игравшим в группе The X-Pensive Winos, сайд-проекте Кита Ричардса.