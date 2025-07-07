«Ария» собрала более 5 млн рублей на краудфандинге

14-й по счёту студийный альбом группы «Ария» выйдет 31 октября 2025 года, в день 40-летия группы.

«Это первый полноформатный альбом «Арии» за целых 7 лет. Столь длинного перерыва между номерными релизами в нашей истории еще не было, и, поверьте, мы ждем его выхода не меньше, чем наши поклонники», — говорят музыканты.

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За несколько недель пластинку поддержали сотни слушателей, оформив предзаказ на эксклюзивные издания альбома, доступ к редким архивным материалам и личное общение с участниками группы.

«Мы не сомневались в нашей аудитории и поддержке проекта, поскольку прошлый «крауд» показал, что фан-базе «Арии» это действительно интересно. Но столь стремительный сбор суммы в 5 миллионов стал приятной неожиданностью. Можно только в очередной раз поблагодарить всех, кто уже предзаказал наш новый альбом, за веру в нас и наше творчество. Обещаем не подвести во всех смыслах», — прокомментировали музыканты группы «Ария».