«Ария» выпустила концертный альбом «Гость из Царства Теней. Наследие»

В основу альбома лег прощальный концерт масштабного тура «Гость из Царства Теней», состоявшийся на московском стадионе «ВТБ Арена» 21 октября 2023 года. Из редких песен на этом выступлении «Ария» сыграла «Волонтера» из своего дебютного альбома «Мания величия» (1985).

Несколько номеров прозвучали при участии оркестра «Глобалис» под управлением Леонида Бутинского, включая инструментальную «Пиратскую сюиту», состоящую из тем саундтрека Ханса Циммера к «Пиратам Карибского моря» и мелодий «арийских» песен «Проклятье морей» и «Гонка за славой». Также в концерте приняли участие Сергей Маврин («Герой асфальта» и «Кровь за кровь») и Артур Беркут («Там высоко» и «Игра с огнем»).

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Ария

«Каждая история заканчивается. История Летучего Голландца «Арии» уже стала настоящей легендой. Несколько лет этот корабль бороздил моря и появлялся в разных уголках страны, неизменно удивляя и восхищая. Но пришло время исчезнуть в морской пучине навсегда. Исчезнуть красиво, показав всю небывалую мощь и размах».

Для акционеров альбома на Planeta.ru «Ария» устроила просмотр видеоверсии концерта в одном из столичных спортбаров 7 сентября 2024 года. На закрытом мероприятии, помимо всех музыкантов группы, присутствовал спецгость концерта Сергей Маврин. Режиссер фильма-концерта Сергей Шубин рассказал гостям просмотра о том, что «Ария» прибегла к его услугам уже после того, как ее не устроил результат сотрудничества по этому музыкальному видео с другими кинематографистами.