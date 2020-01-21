«Ария» отпразднует 35-летие в «Замкнутом кругу»

- Весь наш творческий путь с бесконечными гастролями и студийными альбомами подобен замкнутому кругу, - объясняют участники «Арии» выбор названия.

По их словам, в программу войдут песни, «которые стали заслуженно лучшими».

- Но не последнюю роль в этом выборе будет играть и то, как вы, наши поклонники, принимали те или иные песни на наших концертах в течение всех этих 35 лет, - говорят музыканты. - Ведь у каждого из вас своя «Ария»: кто-то любит баллады, кто-то - быстрые, тяжелые песни. Одному по душе старые песни, другому - новые. Мы постараемся, чтобы каждый поклонник нашел на нашем юбилее именно свою «Арию» и вспомнил историю своего знакомства с группой.

Юбилейный тур с программой «Замкнутый круг» стартует 15 февраля в Рязани, а завершится его весенняя часть 26 апреля в Светлогорске, сообщает Intermedia. Даты концертов в Москве и Санкт-Петербурге пока не объявлены. Вероятнее всего, они состоятся уже во второй половине года.

- Наш юбилей - праздник не только группы, но и поклонников, поддерживающих «Арию» все эти годы, - говорят участники коллектива. - Концерт - это всегда общее действо музыкантов и зрителей, обмен эмоциями и энергией. Приходите, и отметим наш праздник вместе!